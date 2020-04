Deceduto per Coronavirus Massimo Terzi, noto architetto che era stato assessore all’urbanistica del Comune di Cremona dal 1995 al 1999 e presidente, nel comune lombardo, della Commissione Paesaggio. Come riporta il quotidiano Il Giorno, “l’architetto Terzi è stato anche insegnante presso l’istituto per geometri di Cremona e negli ultimi anni come presidente della Commissione Paesaggio aveva spesso posto il problema contro le nuove architetture”.

La Giunta comunale di Cremona ha voluto ricordare con una nota l’architetto ed ex assessore del comune: “Con grandissimo dolore e sgomento abbiamo appreso che, a causa del Coronavirus, un’altra figura di grande valore per la vita della nostra comunità e per la sua storia recente come quella dell’architetto Massimo Terzi ci ha lasciato. Ci uniamo al dolore della famiglia e della città intera che perde una persona che tanto aveva dato alla vita culturale e sociale della stessa nel corso del proprio percorso professionale, come architetto, così come nel ruolo di assessore all’Urbanistica ricoperto nel recente passato e che ancora ci offriva un importante contributo di sapere e di esperienza in qualità di presidente della commissione comunale per il Paesaggio. Ci mancheranno la sua raffinata cultura, la sensibilità sociale ed umana di cui tutta la sua vita e la sua opera sono state testimonianza e le sua capacità di visione e d’intervento sulle scelte importanti per lo sviluppo della città, per la sua bellezza e per la tutela del suo patrimonio architettonico e naturalistico”.

