Ha messo alla porta la figlia di 8 anni insieme a due amichette. La “colpa” delle piccole? Aver fatto scappare il cane. È successo a Massa di Somma, piccolo comune nel napoletano, in via Piromallo. L’uomo, 49 anni, incensurato, è stato denunciato per abbandono di minori, mentre le bambine sono state affidate alla moglie, in quel momento altrove per alcune commissioni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la figlia del 49enne aveva invitato a casa due amiche della stessa età. Le tre stavano giocando in cameretta quando il papà si è accorto dell’assenza del cane e ha incolpato le ragazzine per la fuga dell’animale. L’uomo avrebbe portato fuori casa le tre bambine, lasciandole in mezzo alla strada.

Terrorizzate, le piccole hanno chiesto aiuto in un negozio di detersivi. Il negoziante ha chiamato il 112 e i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono arrivati in brevissimo tempo. Il cane, un meticcio, si era semplicemente nascosto sotto il letto.