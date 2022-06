“Mettete la mascherina”: aggrediscono l’autista, un passeggero e dirottano l’autobus

Erano stati invitati a indossare la mascherina: in risposta tre passeggeri di un autobus notturno hanno aggredito il conducente e un altro passeggero e dirottato il mezzo. È quanto accaduto lo scorso 29 marzo a Roma, in zona Selva Candida, dove due autisti hanno denunciato di aver subito aggressioni durante il loro turno di lavoro.

Responsabili, secondo gli inquirenti, tre persone: due cittadini romeni di 19 e 22 anni e uno polacco di 31 anni, che dovranno rispondere a vario titolo di rapina, sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio. I tre saliti senza mascherina su un autobus, avrebbero dato danneggiato il mezzo e aggredito il conducente e un altro utente in reazione alla richiesta dell’autista. Prima di scendere, uno degli arrestati avrebbe anche costretto l’autista a consegnargli i soldi che aveva addosso.

Uno dei tre avrebbe anche aggredito un secondo conducente, nel tentativo di far partire prima il suo autobus. Anche in questo caso avrebbe danneggiato la vettura, tentando di rimuovere l’estintore senza però riuscirci. Mentre si allontanava avrebbe anche rotto un vetro colpendolo con un sasso.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per due degli arrestati gli arresti domiciliari, mentre per il terzo si sono aperte le porte del carcere.