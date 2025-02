Marina La Rosa: “Mio figlio preso a pugni senza motivo, non mi fido più delle forze dell’ordine”

Marina La Rosa: “Mio figlio preso a pugni senza motivo”

Marina La Rosa ha raccontato che il figlio è stato vittima di un’aggressione a Trastevere, uno dei luoghi nevralgici della movida di Roma.

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello e La Talpa ha raccontato: “Mio figlio sabato sera passeggiava con un amico a Trastevere, erano le 23 passate ed è stato raggiunto da qualcuno o qualcosa, ha avuto un pugno sul viso, ma si è girato non ha capito neanche da chi arrivasse. Ha visto il suo amico che si stava rialzando da terra perché era stato colpito anche lui da qualcuno”.

“C’è questo gioco ‘divertente’ di colpire la gente e poi nascondersi tra le persone per non essere sgamati – ha raccontato ancora – Vi scandalizzate perché dico che non mi fido delle forze dell’ordine. Non mi fido perché sono andata a fare la denuncia in questura e i poliziotti stessi mi hanno confermato che ormai Trastevere è praticamente il Bronx e loro il sabato sera sono tra i tre e i sette poliziotti a gestire questa zona”.

La showgirl, quindi, ha raccontato di aver sporto denuncia in questura: “Una zona come Trastevere, così complicata, dove un ragazzino accoltellato è ancora ricoverato. Possibile mai che venga sorvegliata di sabato sera, quando c’è un fiume di gente, solo dai tre ai sette poliziotti? Ci sono pochi poliziotti? C’è una distribuzione sbagliata delle forze dell’ordine? Vorrei che tutti quelli che vanno a Trastevere tornassero a casa tranquilli e sani e salvi”.