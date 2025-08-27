L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: “Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno. Mi disse di essere incinta”
Le accuse di Emilio Marco Mignogna alla sua ex moglie
Emilio Marco Mignogna, ex marito di Maria Rosaria Boccia, è stato ascoltato come testimone dalla procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sul caso Sangiuliano, che vede l’influencer accusata di stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro della Cultura. L’uomo, come riporta Il Fatto Quotidiano, avrebbe subito violenze dalla donna: “Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno”. Dal verbale emergono “diversi episodi di aggressione fisica” con l’uomo che parla di schiaffi ricevuti. Emilio Marco Mignogna parla di un legame breve e tormentato: appena otto mesi di fidanzamento prima del matrimonio e una gravidanza che poi non ebbe seguito e che l’uomo ritiene “una messinscena per affrettare le nozze”.
Contattata dal giornale, Maria Rosaria Boccia ha affermato di aver già denunciato l’ex marito, il quale, dal canto suo ha dichiarato: “Ho risposto a delle domande dei carabinieri a cui avevo l’obbligo di rispondere. Ormai è passato un anno e non vorrei aggiungere altro. Quello che c’è in quel verbale è quello che ho detto ed è firmato”. L’influencer è al centro di un’indagine che la vedrebbe protagonista di un totale di 33 episodi di stalking, lesioni personali, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni. Secondo quanto ricostruito dalla procura, Maria Rosaria Boccia avrebbe esercitato un controllo millimetrico sulle azioni dell’ex ministro arrivando, stando a quanto racconta La Verità, a costringere Sangiuliano a “defecare con la porta aperta” durante una trasferta a Sanremo.