L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: “Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno. Mi disse di essere incinta”

Emilio Marco Mignogna, ex marito di Maria Rosaria Boccia, è stato ascoltato come testimone dalla procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sul caso Sangiuliano, che vede l’influencer accusata di stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro della Cultura. L’uomo, come riporta Il Fatto Quotidiano, avrebbe subito violenze dalla donna: “Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno”. Dal verbale emergono “diversi episodi di aggressione fisica” con l’uomo che parla di schiaffi ricevuti. Emilio Marco Mignogna parla di un legame breve e tormentato: appena otto mesi di fidanzamento prima del matrimonio e una gravidanza che poi non ebbe seguito e che l’uomo ritiene “una messinscena per affrettare le nozze”.

Contattata dal giornale, Maria Rosaria Boccia ha affermato di aver già denunciato l’ex marito, il quale, dal canto suo ha dichiarato: “Ho risposto a delle domande dei carabinieri a cui avevo l’obbligo di rispondere. Ormai è passato un anno e non vorrei aggiungere altro. Quello che c’è in quel verbale è quello che ho detto ed è firmato”. L’influencer è al centro di un’indagine che la vedrebbe protagonista di un totale di 33 episodi di stalking, lesioni personali, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni. Secondo quanto ricostruito dalla procura, Maria Rosaria Boccia avrebbe esercitato un controllo millimetrico sulle azioni dell’ex ministro arrivando, stando a quanto racconta La Verità, a costringere Sangiuliano a “defecare con la porta aperta” durante una trasferta a Sanremo.