È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini: aveva 78 anni

È morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la sua vita ai diritti dei bambini. Nata a Roma il 5 agosto 1947, l’esperta era nota anche per le sue numerose apparizioni in tv in cui proponeva le sue riflessioni riguardo casi di cronaca con minori coinvolti. Componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, era presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus ed è stata fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione. L’esperta, attraverso la sua Onlus, ha combattuto maltrattamenti e abusi nei confronti dei più piccoli.

Dal 2021, inoltre, Maria Rita Parsi era componente del Gruppo di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee. Dal 2020, invece, era esperta nell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza presso il Dipartimento per le politiche della famiglia. Nel corso della sua carriera, durante la quale ha pubblicato più di 100 libri a scopo divulgativo e scientifico, ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: da consulente tecnico del Tribunale Civile di Roma a consulente della Commissione parlamentare per l’infanzia. Iscritta come giornalista pubblicista all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha collaborato alla sceneggiatura della serie tv Professione vacanze, interpretata da Jerry Calà, che in precedenza era stato suo paziente.