È morto Marcello Lazzerini, ex giornalista Rai e cronista sportivo: aveva 86 anni

Il giornalista Marcello Lazzerini è deceduto a causa di un malore improvviso. Per oltre 40 anni, Lazzerini ha lavorato come cronista per la Rai, coprendo eventi sportivi e culturali per il Tg della Toscana e conducendo numerosi programmi. Seguiva con passione la Fiorentina e nel 1993 vinse il premio “Bancarella Sport” con il libro “La leggenda di Bartali”. Nel 2001, ha pubblicato “Correndo correndo” con Antonello Venditti.

Lazzerini, che aveva 86 anni, iniziò la sua carriera giornalistica a “L’Unità” prima di passare alla Rai, dove contribuì a “Tutto il calcio minuto per minuto”, “90º minuto” e “Domenica sportiva”, raccontando per anni le vicende della Fiorentina.

Oltre a essere un abile giornalista, Lazzerini era anche un prolifico scrittore. Tra le sue opere si annoverano “Omaggio a Giorgio La Pira”, “Montale”, “La musica nella scuola” e “Firenze: Note di Storia e di Urbanistica”. Ha scritto diversi libri per la casa editrice Loggia de’ Lanzi e Ponte alle Grazie, tra cui “Il Piviere” e “Per rabbia e per amore”. Per Jaca Book di Milano ha pubblicato “Reporter sul Golgota, accadde nel 33 d.C.”. Con il figlio Luca ha co-autore del libro “Correndo correndo con Antonello Venditti fra calcio e musica” nel 2001. Recentemente, il 7 maggio, ha presentato il suo ultimo libro, “Bartali la grande storia”, con la nipote del campione.

Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana, e gli organismi dirigenti dell’AST, sindacato al quale Lazzerini era iscritto da quasi sessant’anni, hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia e al figlio Luca, anch’egli cronista.