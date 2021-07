Mantova, pestaggio in un parcheggio con spranghe e mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma

Un gravissimo pestaggio si è consumato nella notte tra giovedì 1 luglio e venerdì 2, quando un 35enne mantovano e un 23enne di nazionalità albanese sono stati accerchiati dal branco nel parcheggio del centro commerciale La Favorita, alle porte di Mantova.

I due sono stati ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Carlo Poma di Mantova dopo l’aggressione. Il 23enne è in condizioni disperate: ieri ha subito due interventi chirurgici e non è escluso che oggi si il personale medico proceda a staccare le macchine con le quali il giovane è tenuto in vita. Il 35enne pure versa in condizioni gravissime, ma per lui i medici conservano qualche speranza in più.

Al momento dell’arrivo sul luogo dello scontro i carabinieri avevano trovato a terra soltanto l’uomo e il giovane e nessun altro intorno. Nelle vicinanze non sono neppure state trovate delle armi. Sul luogo della rissa i militari hanno trovato, oltre a vistose chiazze di sangue, una mazza da baseball insanguinata e parecchie bottiglie di birra vuote.

Per l’agguato e il conseguente pestaggio, dalle prima indagini, pare siano state usate spranghe in ferro e mazze da baseball. Ma non è noto quante persone abbiano partecipato al sanguinoso scontro. Possibile in ogni caso che si sia trattato di una sorta di regolamento di conti.

Secondo le prime ricostruzioni infatti i due la sera tra giovedì e venerdì si sarebbero dati appuntamento in un bar di Mottella, frazione di San Giorgio Bigarello non molto lontano da dove si è poi verificato l’episodio. Ad un tratto uno dei due avrebbe ricevuto una telefonata da un conoscente con l’obiettivo di darsi appuntamento, poco dopo, proprio nel piazzale del centro commerciale.