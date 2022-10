Maltempo in Sicilia, trombe d’aria e fiumi di fango. Un autobus si ribalta

Un’ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la Sicilia, in particolare le province di Trapani e Agrigento, con forti temporali e una tromba d’aria. Tra i comuni maggiormente interessati, Mazara del Vallo e Castelvetrano nel trapanese e Santa Margherita di Belice nell’agrigentino. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i numerosi automobilisti in difficoltà, allagamenti e danni d’acqua.

In serata inoltre un bus si è ribaltato nella scarpata sottostante alla strada fondovalle Palermo-Sciacca. Il mezzo era fermo nella piazzola di sosta lungo la statale 624. Tre le persone rimaste ferite che sono state trasportate in ospedale a Sciacca. A scaraventarlo al di là del guard-rail una tromba d’aria che si è abbattuta insieme a forti temporali lungo la strada. Il mezzo, giunto tra il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce e Contessa Entellina, ha poi incontrato un fiume di fango che ha reso impossibile proseguire. Il parabrezza è andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. L’autista del pullman, che si è ribaltato all’improvviso a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile.

Paura anche a Senigallia, intanto, per il repentino innalzamento del fiume Misa nella zona di Bettolelle, dopo varie ore di pioggia. La piena ha superato i livelli di allarme, arrivando ad un’altezza di 2,80 metri dove è rimasta stabilmente per circa un’ora per poi cominciare a scendere. È entrato in funzione il sistema di allertamento della popolazione, via social, con il consiglio di salire ai piano superiori.