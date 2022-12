Maltempo, si riaccende la paura a Ischia: da mezzanotte scatta una nuova allerta arancione

Sull’isola di Ischia sarà allerta arancione a partire dalla prossima mezzanotte. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per piogge e temporali anche intensi su Ischia e le zone 1 e 3 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). L’avviso è valido fino alle 23:59 di sabato. Sul resto della Campania, la stessa Protezione civile regionale ha emanato una allerta di colore giallo.

Sono stati fissati i funerali – sempre in forma privata e non aperti ai rappresentanti delle istituzioni – delle altre 10 vittime della alluvione di Casamicciola dopo che ieri si erano tenuti a Lacco Ameno quelli di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Domani alle 11, nella parrocchia della Santissima Annunziata a Campagnano (una frazione del comune di Ischia Porto) saranno celebrate le esequie di Maurizio Scotto di Minico, della compagna Giovanna Mazzella e del loro piccolo Giovangiuseppe (di appena 21 giorni) mentre sabato mattina, alla parrocchia del Buon Pastore sempre ad Ischia Porto cerimonia funebre per Gianluca Monti, la moglie Valentina ed i figli Francesco, Michele e Mariateresa e per Nikolinka Gancheva Blangova, la donna di origine bulgara che viveva a poca distanza dalla famiglia Monti. Ancora sabato, infine, alle 16 nella chiesa di Santa Restituta, saranno celebrati i funerali di Mariateresa Arcamone, l’ultima vittima ritrovata dai soccorritori martedì.