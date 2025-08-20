Icona app
Cronaca

Paura a Malpensa: uomo incendia un cestino e prende a martellate il banco dei check-in | VIDEO

L'uomo, un 26enne originario del Mali, è stato arrestato

di Niccolò Di Francesco
Attimi di paura all’aeroporto di Malpensa dove un uomo, 26enne originario del Mali, ha dato fuoco a un cestino dei rifiuti e ha preso a martellate il banco dei check-in. La vicenda è avvenuta nella mattinata di mercoledì 20 agosto al Terminal 1, nell’area delle partenze. L’uomo, fermato dalla Polaria e dal personale della sicurezza, ha cosparso del liquido infiammabile in un bancone check-in danneggiando la struttua con un martello. Nei video che circolano sui social, si vedono le fiamme e i passeggeri che scappano impauriti, mentre l’aggressore viene fermato dai responsabili della sicurezza dell’aeroporto.

Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco. “La presenza di fumo – affermano i pompieri – ha reso necessaria l’evacuazione del terminal stesso per motivi di sicurezza. L’area interessata è stata rapidamente raggiunta e messa in sicurezza. L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
