Paura a Malpensa: uomo incendia un cestino e prende a martellate il banco dei check-in | VIDEO

Attimi di paura all’aeroporto di Malpensa dove un uomo, 26enne originario del Mali, ha dato fuoco a un cestino dei rifiuti e ha preso a martellate il banco dei check-in. La vicenda è avvenuta nella mattinata di mercoledì 20 agosto al Terminal 1, nell’area delle partenze. L’uomo, fermato dalla Polaria e dal personale della sicurezza, ha cosparso del liquido infiammabile in un bancone check-in danneggiando la struttua con un martello. Nei video che circolano sui social, si vedono le fiamme e i passeggeri che scappano impauriti, mentre l’aggressore viene fermato dai responsabili della sicurezza dell’aeroporto.

🇮🇹🔴 BREAKING: This morning, an African first smashed check-in monitors with a hammer and then set fire to trash cans in Terminal 1 in the Italian airport of Malpensa in Milan. In the video, the suspect is tackled by security staff. pic.twitter.com/vTJln9Zfzw — Remix News & Views (@RMXnews) August 20, 2025

Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco. “La presenza di fumo – affermano i pompieri – ha reso necessaria l’evacuazione del terminal stesso per motivi di sicurezza. L’area interessata è stata rapidamente raggiunta e messa in sicurezza. L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo”.