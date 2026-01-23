Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

Malore durante una lezione di pilates, muore ragazza di 21 anni

Foto tratta dal profilo Facebook di Vania Vettorazzo

La tragedia in una palestra in provincia di Treviso sotto gli occhi della madre

di Giovanni Macchi
Una studentessa di 21 anni, Vania Vettorazzo, è morta dopo un malore improvviso che l’ha colpita durante una lezione di pilates in una palestra di Dosson di Casier, in provincia di Treviso.

Nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio la ragazza si è sentita male sotto gli occhi della madre Sara, che stava seguendo il corso insieme a lei. Vania ha accusato una grave difficoltà respiratoria e si è accasciata a terra.

L’istruttrice di pilates ha immediatamente contattato il 118 e, insieme al personale della struttura, ha prestato i primi soccorsi seguendo le indicazioni dei sanitari al telefono. Secondo quanto è stato riscostruito, la giovane è rimasta cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza.

Trasportata d’urgenza al Pronto soccorso, le sue condizioni si sono però aggravate: la ragazza ha perso conoscenza. Per circa due ore i medici hanno tentato le manovre di rianimazione, ma i loro sforzi si sono rivelati vani.

Vania, originaria del Comune trevigiano di Preganziol, era iscritta al corso di laurea in Statistica all’Università di Padova. I media locali riferiscono che la non aveva mai manifestato problemi di salute. Il giorno precedente aveva avuto qualche linea di febbre, che tuttavia poi si era abbassata. La ragazza aveva un regolare certificato di idoneità sportiva recente e praticava attività fisica con regolarità.

LEGGI ANCHE: Figlia morta per overdose, ma ora i genitori sono pronti ad aiutare chi le ha venduto la droga fatale

La direzione della palestra ha precisato che la struttura è dotata di defibrillatore e che il personale è formato per affrontare emergenze sanitarie. Nel caso di specie, il dispositivo non è stato utilizzato perché la giovane non avrebbe mai perso conoscenza prima dell’arrivo dei soccorsi. La Procura, intanto, ha disposto l’autopsia sul suo corpo per accertare le cause del decesso.

Ricerca