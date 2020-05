Truffava gli anziani: arrestato Mago Candido, sequestrati 3,6 milioni

Mago Candido arrestato per truffa. Faceva esorcismi per togliere il malocchio, dialoghi con l’aldilà per raggiungere i cari defunti e intanto estorceva denaro agli anziani. Mago Candino, residente a Lodi, è stato arrestato per truffa. La polizia ha sequestrato 3,6 milioni, acquisiti sfruttando la fragilità di persone anziane che pagano per ottenere in cambio la rimozione del malocchio oppure parlare con i loro cari defunti, persino eseguire esorcismi.

La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato il Renzo Martini, in arte Mago Candido, e due suoi familiari per associazione a delinquere. L’operazione ha portato al sequestro di beni e altre utilità per un importo complessivo di 3,6 milioni di euro. Mago Candido lavorava molto in televisione, anche via social: con il tempo, a Castelgerundo (Lodi) era diventato anche un personaggio pubblico. Attualmente, l’uomo è ai domiciliare assieme a due componenti della sua famiglia.

