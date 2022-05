“Preghiamo per la Salernitana”: maestro elementare fa recitare l’Ave Maria per la squadra di calcio | VIDEO

Maestro elementare fa recitare una preghiera per la Salernitana | VIDEO

È diventato virale sui social il video che vede protagonista un maestro delle scuole elementari, il quale fa recitare una preghiera ai suoi alunni per far vincere la Salernitana.

“Preghiamo per la Salernitana affinché questa volta vinca oggi pomeriggio senza farci soffrire” afferma il maestro della scuola “Matteo Mari”, che poi recita l’Ave Maria.

Al termine della preghiera, poi, partono gli “Hip Hip Hurrà” per incitare la squadra granata, che lo scorso giovedì 6 maggio, giorno in cui è stato realizzato il video, giocava una partita fondamentale contro il Venezia per la sua permanenza in Serie A.

Dopo la diffusione del video sui social, l’ufficio regionale scolastico ha aperto un’inchiesta, mentre i genitori dei piccoli alunni si sono schierati al fianco dell’uomo.

In una lettera indirizzata alla dirigente scolastica, infatti, i genitori hanno dichiarato di non avere nulla da “recriminare”.

“Il maestro – si legge nella missiva – si è scusato con tutti noi trasmettendoci la sua buona fede nel gesto, fatto con spirito goliardico. Il maestro ha trasferito ai nostri figli l’attesa e l’entusiasmo sportivo delle nostre famiglie e di tutta la città. I bambini si sono rallegrati con l’insegnante, la cui iniziativa è stata una forma augurale, socializzante per questo evento sentito in ogni parte della città”.