Ha perso la vita a 25 anni Luca Brignone, originario di un piccolo paese del Cuneese, Madonna delle Grazie: è morto a Tenerife, sull’isola spagnola, travolto da un’onda anomala mentre era sulla spiaggia di Santiago del Teide. Luca era partito per le vacanze insieme con la fidanzata Alessia, 23 anni, di Vignolo. Lunedì mattina – 14 agosto – hanno raggiunto insieme una caletta lungo la costa di Los Gigantes. Secondo una prima ricostruzione, la coppia era a riva quando è arrivata l’onda anomala. Entrambi sarebbero stati investiti dalla massa d’acqua.

Il ragazzo è stato inghiottito dall’onda, mentre lei è riuscita a rimanere a galla ed è stata raggiunta dai bagnini: cosciente, ma in stato di choc, è stata assistita dal personale del Servicio de Urgencias Canario e trasferita in ambulanza all’ospedale universitario Hostellon Sur. Luca, invece, non ce l’ha fatta. Le ricerche del ragazzo sono andate avanti per due giorni. Ieri il ritrovamento del corpo.