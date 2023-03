Chi è Loredana Macchietti, la seconda moglie di Gianni Minà

Chi è Loredana Macchietti, la seconda moglie di Gianni Minà morto ieri, 27 marzo 2023, all’età di 84 anni? Durante la sua vita il giornalista ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sui suoi affetti. È stato sposato due volte: la prima con Georgina Garcia Menocal e la seconda con la regista Loredana Macchietti, anche autrice di un documentario sulla sua vita presentato al pubblico lo scorso anno. E’ diventato padre per tre volte: dal primo matrimonio è nata la figlia Marianna, che oggi ha 48 anni, e dal secondo sono nate Francesca e Paola, che hanno rispettivamente 25 e 23 anni.

Il giornalista, come detto, si è sposato per la prima volta con la cubana Georgina Garcia Menocal. Un matrimonio piuttosto riservato. La loro unione, stando a quanto si sa, è finita negli anni Ottanta per motivi sconosciuti. Insieme hanno avuto una figlia, Marianna, che oggi ha 48 anni e vive a Città del Messico, dove pare abbia seguito le orme del padre, scegliendo la strada del giornalismo.

Qualche anno dopo Gianni Minà ha ritrovato l’amore con Loredana Macchietti, con cui ha avuto le figlie Francesca e Paola, che oggi hanno rispettivamente 25 e 23 anni e sono piuttosto riservate sulla loro vita. La moglie, per il giornalista, è stato un grande punto di riferimento, sia in ambito professionale sia privato.

Loredana Macchietti si è diplomata all’Università come assistente sociale ed educatrice degli adulti: nella prima parte della sua vita ha lavorato nel volontariato. “Io vengo dal sociale e con lui, grazie a quella visione, ho scoperto e decifrato mondi bellissimi ma anche tremendi”, ha detto la regista all’Ansa, parlando dell’incontro con il marito.

Gianni Minà e la moglie Loredana Macchietti hanno lavorato spesso insieme: “Sarebbe riduttivo definire Loredana come mio braccio destro, perché non è così. È stata, di volta in volta, editore, produttore, curatore di tutti i progetti realizzati negli ultimi tre decenni. Mi limito a dire che molti progetti, senza la sua caparbietà, non avrebbero mai visto la luce”, ha detto il giornalista intervistato da Articolo 21.

Nel 2011 Loredana Macchietti ha prodotto il documentario “Cuba in the age of Obama” diretto dal marito Gianni Minà. L’ultimo progetto che il giornalista ha realizzato con la moglie è stato il documentario autobiografico “Gianni Minà, una vita da giornalista”, che l’anno scorso ha aperto il Bari Film Festival.