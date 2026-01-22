Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

Londra, italiana di 39 anni muore investita da un camion

Immagine di copertina
Foto tratta dal profilo Facebook di Irene Leardini

Irene Leardini, questo il suo nome, era originaria di Rimini e viveva nella capitale inglese da una quindicina d'anno: era store manager in un'officina per biciclette. Arrestato l'autista del mezzo pesante, che l'ha travolta mentre era in bici. L'appello della Polizia ai testimoni: "Se avete avete visto qualcosa, contattateci"

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Una donna riminese di 39 anni, Irene Leardini, ha perso la vita in un incidente stradale a Londra nella serata di martedì 20 gennaio. La donna era in sella alla sua bicicletta lungo New Cross Road quando è stata investita da un camion: l’impatto è stato violento e la trentanovenne è morta sul colpo.

Alla guida del mezzo pesante c’era un uomo di 47 ani, che è stato poi arrestato dalle forze dell’ordine britanniche con l’accusa di guida imprudente. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Leardini è stata centrata in pieno dal camion.

New Cross Road è un’importante strada nel quadrante sud-est di Londra, quartiere Lewisham: si tratta di un’arteria caratterizzata da un traffico intenso. “Sappiamo che c’erano pedoni e altri automobilisti nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Se avete visto qualcosa o avete filmati successivi all’incidente, è importante che contattiate la polizia”, ha dichiarato l’ispettore di polizia Glen Mera al giornale online locale Mylondon.
LEGGI ANCHE: Crans Montana, uno dei feriti si risveglia dal coma a Milano: “Mamma, sono felice”

Leardini si era trasferita a Londra, dove si era trasferita circa quindici anni fa, dopo la laurea in Scienze Motorie all’università di Bologna. Nella capitale inglese lavorava come store manager per un’officina di riparazioni per biciclette. I familiari della vittima stanno organizzando il rientro della salma in Romagna.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca