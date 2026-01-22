Londra, italiana di 39 anni muore investita da un camion

Irene Leardini, questo il suo nome, era originaria di Rimini e viveva nella capitale inglese da una quindicina d'anno: era store manager in un'officina per biciclette. Arrestato l'autista del mezzo pesante, che l'ha travolta mentre era in bici. L'appello della Polizia ai testimoni: "Se avete avete visto qualcosa, contattateci"

Una donna riminese di 39 anni, Irene Leardini, ha perso la vita in un incidente stradale a Londra nella serata di martedì 20 gennaio. La donna era in sella alla sua bicicletta lungo New Cross Road quando è stata investita da un camion: l’impatto è stato violento e la trentanovenne è morta sul colpo.

Alla guida del mezzo pesante c’era un uomo di 47 ani, che è stato poi arrestato dalle forze dell’ordine britanniche con l’accusa di guida imprudente. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Leardini è stata centrata in pieno dal camion.

New Cross Road è un’importante strada nel quadrante sud-est di Londra, quartiere Lewisham: si tratta di un’arteria caratterizzata da un traffico intenso. “Sappiamo che c’erano pedoni e altri automobilisti nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Se avete visto qualcosa o avete filmati successivi all’incidente, è importante che contattiate la polizia”, ha dichiarato l’ispettore di polizia Glen Mera al giornale online locale Mylondon.

Leardini si era trasferita a Londra, dove si era trasferita circa quindici anni fa, dopo la laurea in Scienze Motorie all’università di Bologna. Nella capitale inglese lavorava come store manager per un’officina di riparazioni per biciclette. I familiari della vittima stanno organizzando il rientro della salma in Romagna.