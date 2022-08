Un pugno in faccia per aver chiesto di fare meno rumore di notte sotto casa. È successo a Lodi, dove un 49enne è sceso sotto casa per chiedere a un gruppo di ragazzi di spostarsi perché stavano facendo troppo baccano e non riusciva a riposare. Invece di scusarsi, un 17enne della comitiva ha reagito tirandogli un pugno in pieno viso, che gli ha provocato la frattura della mandibola. L’episodio è avvenuto questa notte.

Il diciassettenne è stato immediatamente bloccato da una volante che passava da lì. Il giovane è stato poi denunciato alla Procura dei minorenni di Milano per lesioni gravi e falsa attestazione sulle proprie generalità perché, portato in questura ha dato un nome falso. Il quarantenne aggredito ha rimediato 30 giorni di prognosi.