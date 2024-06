Lodi, incidente sul lavoro: operaio 18enne muore schiacciato in un incidente

Un nuovo incidente mortale sul lavoro. Questa volta avviene nel Lodigiano. Un ragazzo di 18 anni, Pierpaolo Bodini, è morto sul colpo in una cascina di Brembio, dopo essere rimasto schiacciato sotto un pesante mezzo agricolo, una seminatrice. La tragedia è avvenuta giovedì mattina. Secondo una prima ricostruzione il giovane lavoratore, insieme a un collega di 20 anni, stava effettuando alcuni interventi di manutenzione su una seminatrice all’interno della cascina Bassanetti, quando un pezzo del mezzo si sarebbe staccato travolgendolo. Sul caso è stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Lodi.

Pierpaolo, che aveva iniziato a lavorare da un anno nella piccola cascina in via Cavour, era molto conosciuto in paese. “Siamo tutti senza parole – dice il sindaco di Brembio Oriana Ghidotti -. Morire sul lavoro è una cosa che fa ancora più rabbia. Della vittima sappiamo che era un gran lavoratore”.