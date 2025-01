Giallo sulla chiusura improvvisa del ristorante dello chef Locatelli: “Non dipende da noi”

È avvolta dal mistero la notizia della chiusura della Locanda Locatelli, il famoso ristorante di Londra guidato dallo chef Giorgio Locatelli, noto anche per il suo ruolo di giudice nel talent show Masterchef Italia.

L’annuncio è arrivato a sorpresa ieri, giovedì 2 dicembre, con un breve post sull’account Instagram del locale: “È con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora”, si legge nel messaggio.

“Ci mancheranno i nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati amici”, prosegue il post. “Ma quando si chiude una porta, se ne apre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto. Vi auguriamo un felice, sano e prospero 2025”.

Giorgio Locatelli, 61 anni, originario di Varese ma residente a Londra dal 186, aveva aperto la Locanda Locatelli nel 2022 insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton, sua socia.

Il ristorante si trova nel quartiere chic di Marylebone, all’interno dell’hotel a cinque stelle Hyatt Regency London – The Churchill: il locale conta 80 coperti e vanta una stella Michelin, conquistata nel 2003. Solo poche settimane fa si è classificato 11esimo nella categoria “Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo” per la guida 50 Top Italy 2025.

L’annuncio della chiusura ha colto tutti di sorpresa. Non sono note le motivazioni che hanno portato alla decisione di abbassare le serrande. Secondo Cook, inserto del Corriere della Sera, l’hotel che ospita la Locanda potrebbe avere in cantiere nuovi progetti.

La scorsa primavera il ristorante era finito al centro di una polemica, dopo che lo chef Davide Nanni, spesso ospite di Antonella Clerici nel programma tv È sempre Mezzogiorno, aveva riferito di essere stato vittima di violenze e umiliazioni durante la sua esperienza di lavoro nella cucina della Locanda. Ma non ci sono elementi che facciano pensare a un collegamento tra questa vicenda e la chiusura.

Nel post su Instagram, peraltro, si parla anche di un “nuovo progetto” in vista. La Repubblica ricorda che Giorgio Locatelli a maggio aprirà un ristorante nella National Gallery a Trafalgar Square: “Sarà la prima volta di un ristorante italiano sotto il tetto di un monumento nazionale inglese, un momento importante per il riconoscimento del Made in Italy”, aveva commentato lo chef quando la notizia si era diffusa.