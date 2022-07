Lino Banfi da anni convive con il dramma della malattia della moglie Lucia Lagastra, affetta da Alzheimer. L’attore ha scritto una lettera alla donna che è stata pubblicata dal settimanale Intimità. Una lettera intima, ma profondamente rivelatrice, nella quale l’attore ottantacinquenne confessa il più doloroso dei pensieri: l’impossibilità di continuare a vivere senza avere accanto la donna che ha camminato con lui per oltre 60 anni.

“Ho scritto a papa Francesco”, si legge nella lettera: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. Morire insieme, quindi, così come hanno vissuto. Una richiesta pesante anche per il Pontefice che però all’attore ha inviato una risposta: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.