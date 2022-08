Linda Cerruti ha denunciato gli autori dei commenti sessisti sui social

La sincronette Linda Cerruti, reduce da uno straordinario Europeo di Roma nel quale è salita ben otto volte sul podio, ha deciso di sporgere denuncia alla polizia postale contro gli autori dei commenti volgari e sessisti alla foto pubblicata suoi propri profili social e riproposta da diverse testate giornalistiche nazionali, in cui mostrava le numerose medaglie guadagnate (otto) in una posa tipica del nuoto sincronizzato.

Lo scatto celebrativo, divenuto virale, era stato oggetto di commenti inappropriati che ha sconvolto tanti, prima di tutto la campionessa: in un lungo post pubblicato su Instagram, Cerruti si è sfogata per il “trattamento ricevuto”, mostrando la propria delusione quando ha realizzato che una foto di celebrazione di una storica impresa sportiva si fosse trasformata in un pretesto per dare sfogo a innumerevoli commenti osceni. Adesso, come annunciato qualche settimana fa, ha deciso di agire e punire gli autori di quei commenti, sporgendo denuncia.