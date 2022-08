Ha sfoggiato orgogliosa le otto medaglie vinte nei giorni scorsi agli Europei di nuoto di Roma, Linda Cerruti, campionessa azzurra del nuoto sincronizzato. L’atleta ha pubblicato sui social una foto a testa in giù, come se stesse eseguendo un esercizio tipico del suo sport, esibendo le otto medaglie conquistate a Roma, sei argenti e due bronzi. Lo scatto era correlato dalla didascalia: “A distanza di una settimana riguardo con infinita gioia le mie medaglie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Cerruti (@lindacerruti)

L’immagine, ripresa anche da molti quotidiani, ha purtroppo scatenato i commenti volgari e sessisti di alcuni utenti, che per rispetto e decenza preferiamo non citare. La campionessa ha ribattuto con un lungo sfogo sui social: “Come ogni anno, dopo mesi e mesi di sacrifici, è arrivata quella settimana in cui alzo la testa fuori dall’acqua, e respiro”, ha scritto l’azzurra su Instagram.

“Due giorni fa ho condiviso una foto fatta nella spiaggia in cui vado da sempre, in cui ho coltivato i primi sogni e che per me ha anche un forte valore simbolico. La foto mi ritrae in una posa artistica, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è il miglior campionato europeo della mia carriera”, ha aggiunto Cerruti. “Rimango basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano”, continua l’atleta, che ha pubblicato alcune delle frasi volgari con cui è stata apostrofata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Cerruti (@lindacerruti)

“Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli. Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno difesa e hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. E’ questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo”, ha concluso Cerruti.