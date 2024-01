Liliana Segre: “Per me il Giorno della memoria è 365 giorni l’anno”

“Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta quella data per ricordarsi di una vita fa. Questa è la verità. Lo fa 365 giorni all’anno, non il 27 gennaio”. Lo ha detto Liliana Segre recatasi stamattina all’Università Statale di Milano dove le è stata conferita la laurea honoris causa in Scienze storiche. “E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai”, ha aggiunto la senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto.

Oggi il mondo ricorda l’orrore della Shoah in occasione del Giorno della Memoria, che quest’anno ricorre mentre in Medio Oriente è in corso la guerra nella Striscia di Gaza.

All’indomani del discorso di Sergio Mattarella, Giorgia Meloni oggi ha condannato il disegno criminale nazifascista”. Il Museo della Shoah “è un’istituzione che si occuperà di tramandare la memoria della Shoah e che siamo certi darà un contributo determinante affinché la malvagità del disegno criminale nazifascista e la vergogna delle leggi razziali del 1938 non cadano nell’oblio”, ha detto la presidente del Consiglio.

Intanto è scontro per il rinvio dei cortei pro-Palestina previsti per oggi in diverse città. I palestinesi d’Italia hanno annunciato che rispetteranno l’ordinanza e che il corteo di Milano è spostato a domenica 28, mentre entre i Giovani palestinesi intendono scendere in piazza a Milano, Roma, Napoli e Cagliari.