Lidl, una Pasqua solidale: donazioni a L’Albero della Vita e agli ospedali in prima linea

Sarà una Pasqua solidale quella di Lidl Italia. Per ogni uovo di cioccolato Deluxe venduto, l’Azienda infatti donerà un euro a L’Albero della Vita, Onlus che dal 1997 protegge bambini in difficoltà.

I fondi così raccolti saranno utilizzati per sostenere tre progetti specifici:

– Varcare la Soglia: presente a Milano, Genova, Catanzaro, Napoli e Palermo questo programma aiuta le famiglie in povertà estrema a superare il momento difficile e a ricostruire una vita nuova e felice.

– ZeroSei: una vera e propria casa, a Milano, nata per prendersi cura dei bambini da 0 a 6 anni, allontanati dal nucleo familiare di origine per gravi incurie fisiche e affettive, violenze e abusi;

– La Bussola: una comunità di accoglienza attiva a Borgarello (Pavia) che accoglie bambini dai 3 ai 12 anni che provengono da contesti di grave degrado sociale, familiare e culturale e sono spesso vittime di violenze. In questa casa ricevono cure e attenzioni per crescere amati e sereni.

Inoltre, Lidl Italia ha annunciato una donazione di 500.000 euro equamente suddivisa tra l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, in prima linea fin dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, e l’Ospedale di Bergamo, struttura particolarmente colpita dall’evolversi del contagio di questi ultimi giorni.

La donazione verrà utilizzata per l’acquisto di attrezzature, beni e servizi e per la realizzazione di specifiche iniziative per il miglioramento delle attività di cura e di assistenza relative all’emergenza.

Massimiliano Silvestri, Presidente di Lidl Italia commenta: “Questo è un momento molto delicato per l’intero Paese e, oggi più che mai, vogliamo esprimere la nostra vicinanza al territorio offrendo un contributo concreto. Con questa donazione desideriamo inviare tutto il nostro sostegno a medici, infermieri e personale sanitario ogni giorno impegnati, con professionalità e dedizione, in prima linea in questa importante battaglia. Un grande impegno che contraddistingue anche tutti i collaboratori di Lidl Italia, e della GDO in generale, chiamati a garantire un servizio essenziale per la comunità. Uniti ce la faremo”.