“Troppo grassa per la minogonna”: il libro di scuola con le frasi sessiste

“Lucia è troppo grassa per indossare la minigonna” oppure “La sorella di Rossella è talmente brutta che nessun ragazzo la degna di uno sguardo”: le frasi sessiste sono contenute in un libro di scuola per bambini. A denunciarne l’esistenza è stato il deputato di +Europa Alessandro Fusacchia sul suo profilo Facebook. Fusacchia, padre di una bambina, racconta dii aver letto le frasi sessiste, di cui allega le foto, in un testo scolastico, di cui non fa il nome. Si tratta di un libro in cui “Bisogna concludere le frasi capendo quale sia la seconda parte corretta. Il prosieguo giusto; quello naturale, secondo loro”.

“‘Sono uscito senza ombrello…’ finisce con ‘…cosicché mi sono bagnato’. Cosicché non lo usa più nessuno ma diciamo che va bene, ci sta – scrive ancora il deputato – ‘Lucia è troppo grassa…’ finisce con ‘…per indossare una minigonna’. Naturale, no? E non è ancora niente. Poco sotto si legge: ‘Rossella è così bella da sembrare un angelo, mentre sua sorella è talmente brutta che nessun ragazzo la degna di uno sguardo’. Mio commento: ma vaffanculo. Questa è roba da far venire voglia anche al più incallito liberale di invocare la censura” conclude il parlamentare nel suo post.

