Rimasto paralizzato per un tuffo sbagliato, il coraggio di Leonardo Lotto: “Supererò i momenti bui”

Un tuffo in mare sbagliato gli ha cambiato per sempre la vita: Leonardo Lotto, 24enne di Aosta, lo scorso febbraio ha battuto la testa contro la sabbia lanciandosi da una scogliera a Melbourne, e da allora non riesce più a muoversi.

La sua spina dorsale è rimasta danneggiata, si è fratturato le vertebre C3 e C5. “Ci sono tante frasi che possono avere un impatto sulla tua vita – dice – ma non ce ne sono tante che possono cambiarti completamente la vita come questa… sono paralizzato dalle spalle ai piedi. Riesco a sentire una piccola parte del mio corpo e riesco a muoverne ancora meno”.

Calarsi nella sua nuova quotidianità è uno shock. “Non passa giorno che non rifletta su come in un attimo la vita possa cambiare, in un modo che non avrei mai immaginato”, scrive a un mese dall’incidente su Instagram. È stato operato in Australia, raggiunto dai suoi genitori accorsi da Aosta. Per il 24enne, laureato in Economia alla Bocconi e con un master a Singapore, ora ci sarà una lunga e faticosa riabilitazione.

Al momento è ricoverato al Niguarda di Milano, per lui è partita una raccolta fondi per coprire i costi delle terapie nei centri specializzati che dovrà frequentare. Già centomila euro sono stati messi da parte. La strada è lunga ma Leonardo non si perde d’animo: “Continuerò a combattere e farò tutto ciò che serve. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò, vivendo sempre giorno per giorno, superando i momenti più bui”.