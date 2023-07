Lazio, ex consigliera comunale arrestata per furto e rapina

Un’ex consigliera comunale, arrestata per furto e rapina. É successo a Gloria Scacchi, eletta nel consiglio comunale di Artena prima di dimettersi l’anno scorso dopo l’inchiesta “Feudo”, in cui diversi politici furono indagati per corruzione.

Lo scorso giugno la 34enne era già stata arrestata con un complice di 47 anni dopo aver forzato la saracinesca di un bar della cittadina laziale, portando via cento pacchetti di sigarette.

Un paio di giorni dopo avrebbe anche sottratto 190 euro dalla cassa di un panificio di Valmontone. Scacchi è stata identificata dai carabinieri come la donna che rubò la somma dalla cassa scappando nel parcheggio dove un complice aveva fatto cadere a terra la commessa che la inseguiva.