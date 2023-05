I genitori di Laura Pausini spalano il fango a Solarolo: “Mamma e papà, l’esempio di una vita”

I genitori di Laura Pausini spalano il fango a Solarolo: “L’esempio di una vita”

Mentre continua l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna, i cittadini si arrangiano come possono per affrontare i danni causati dalle forti piogge dei giorni scorsi: tra questi ci sono anche i genitori di Laura Pausini.

La cantante romagnola, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae i suoi genitori mentre spalano il fango a Solarolo, loro comune natale.

“Mamma e Babbo. 75+78 L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai” ha scritto Laura Pausini.

Nelle ore precedenti, l’interprete aveva espresso tutta la sua angoscia per quanto accaduto: “Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. In questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)”.

“A nome di tutti i cittadini delle città e i paese coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana” aveva scritto Laura Pausini.