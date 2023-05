I famigliari di Laura Pausini evacuati per l’alluvione, lei: “Mi sento morire”

“Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. In questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e i paese coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana”. A scriverlo è Laura Pausini nelle storie Instagram parlando della sua terra devastata dalle alluvioni.

La cantante ha chiesto massima mobilitazione alle istituzioni. Laura Pausini crolla davanti alle immagini che arrivano dalla sua terra e alle grida di persone che chiedono aiuto, intrappolate dall’alluvione: “Mi sento morire – scrive ancora – Vorrei dare tutta la forza che ho a tutti i miei amici e parenti che non riesco a raggiungere in questo momento”.