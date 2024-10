La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze in cui è morta una ragazza di 24 anni, stroncata da un malore mentre stava consumando un rapporto sessuale con un coetaneo.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di domenica 13 ottobre. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Latina Oggi, i due giovani si erano conosciuti su Tinder e avevano deciso di passare la serata insieme.

La 24enne, romana, avrebbe raggiunto il ragazzo nel suo appartamento nel centro storico di Latina e i due avrebbero avuto un rapporto sessuale.

Durante il rapporto, però, lei ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciata a terra. Il giovane – che fa l’allenatore in una squadra di calcio giovanile – ha allertato i soccorsi e le ha praticato un massaggio cardiaco, ma quando sono arrivati i soccorsi per la ragazza non c’era già più nulla da fare.

Sul posto è giunta anche la Polizia, che non avrebbe riscontrato tracce di violenza. Gli inquirenti ritengono verosimile la versione fornita dal padrone di casa, che ha escluso l’uso di sostanze stupefacenti.

La pm di Latina Simona Gentile ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre, dal medico legale Alessandro Mariani.

