Latina, mamma di 26 anni muore in discoteca. Aveva due figli

Una ragazza di 26 anni è morta intorno all’1.30 della scorsa notte mentre si trovava nella discoteca El Paso a Latina. Era residente ad Aprilia ed era mamma di un bambino e una bambina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Latina e i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarla inutilmente per oltre mezz’ora. La donna ha avuto un arresto cardiaco. Stava ballando sul palco insieme alle amiche quando è crollata a terra, come riportato dal Messaggero. I testimoni hanno detto che non aveva bevuto e gli amici hanno raccontato che da poco era guarita dal Covid, si legge ancora. Era risultata negativa venerdì scorso. In sala erano presenti anche un infermiere e un medico che hanno provato a soccorrerla.

Sul caso indagano i carabinieri che stanno ascoltando i testimoni e il personale della discoteca. La Procura ha disposto l’autopsia.