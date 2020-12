Lapo Elkann trovato in possesso di cocaina durante un controllo di polizia

Lapo Elkann trovato in possesso di cocaina

Lo scorso 12 settembre, Lapo Elkann sarebbe stato trovato in possesso di cocaina ed è stata aperta un’indagine da parte della procura di Genova per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo il Fatto Quotidiano, Elkann sarebbe stato fermato due volte quel giorno dalla polizia, tra Portofino e Santa Margherita: la prima volta per eccesso di velocità – che gli è costato una multa – e con la seconda invece sono emerse dosi di cocaina fra i 3 e i 4 grammi. La pm Silvia Saracino ha chiesto l’archiviazione del caso, poiché la quantità trovata in possesso di Elkann è limitata e compatibile ad uso personale. Nel caso in cui il giudice accettasse l’archiviazione, per il rampollo della famiglia Agnelli resterebbe quindi la segnalazione al Sert come tossicodipendente. Anni fa, nel 2005, Elkann era stato ricoverato in ospedale a Torino a causa di un’overdose, mentre l’anno scorso aveva avuto un incidente in Israele e da quel momento aveva ripetuto spesso: “Voglio cambiare vita”.

Leggi anche:

1. Lapo Elkann saluta Maradona: “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze. Eravamo veri amici” / 2. Lapo Elkann rivela a Verissimo: “A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte”

