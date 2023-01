Salta la scuola e si fa riprendere mentre uccide una tartaruga: denunciato minorenne

Un minorenne di La Spezia è stato denunciato per aver preso a sassate e ucciso una tartaruga, mentre veniva ripreso dagli amici. Il ragazzo è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza presenti all’interno del Parco della Rimembranza, dove il gruppo si era recato la mattina del 18 gennaio scorso, dopo aver saltato la scuola.

Il filmato mostra i ragazzi mentre entrano nel parco spingendo un carrello della spesa, preso forse in un vicino supermercato. Notata la tartaruga sul bordo di una vasca ornamentale, uno di loro ha chiesto agli altri di essere ripreso mentre la colpiva a sassate fino a distruggerle il guscio.

L’animale ferito ha poi cercato poi riparo in acqua, prima di essere visto da una passante. La donna ha cercato di prendersi cura della tartaruga anche nei giorni successivi, senza riuscire però a salvarla a causa delle ferite troppo profonde.

Una volta identificato dalla polizia locale, il ragazzo è stato convocato assieme ai genitori. È accusato dalla procura di maltrattamento e lesioni di animali, un reato che prevede una multa minima di 5mila euro. La pena può essere maggiorata se il gesto è compiuto con crudeltà e provoca la morte dell’animale. Nei casi più gravi è previsto anche il carcere, da 3 a 18 mesi.

Anche l’Ente nazionale per la protezione animali (Enpa) ha deciso di sporgere denuncia contro “tutti i soggetti tenuti alla custodia, sorveglianza e educazione del minore”, per chiedere un risarcimento da devolvere in azioni a tutela degli animali. “Un episodio da voltastomaco”, lo ha definito la presidente nazionale Carla Rocchi. “Purtroppo i casi raccapriccianti che coinvolgono minori sono sempre più numerosi ed è necessario punire severamente questi reati”.