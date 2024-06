La killer della mamma di Donato “Con mollica o senza” confessa: “L’ho uccisa io, ma non per soldi”

La killer della mamma di Donato “Con mollica o senza” confessa

A distanza di un anno dall’omicidio di Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio, star di TikTok con oltre 3 milioni di follower e noto per il suo tormentone “con mollica o senza”, emergono nuovi dettagli sul delitto.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, Stefania Russolill, accusata di essere l’assassina della donna, ha confessato l’omicidio. Ancora non è chiaro, però, il movente.

“L’ho ammazzata, ma non per soldi – ha ammesso in aula la donna – Non volevo aggredirla, né rapinarla”. La killer, infatti, sostiene di averla uccisa per difendersi: “Mi ha chiesto se fosse arrivata la posta e le ho risposto di no. Poi mi aggredisce”.

La donna, quindi, sostiene di aver dato uno spintone a Rosa Gigante che a quel punto avrebbe perso l’equilibrio: “L’ho sbattuta contro il muro. Diverse volte, non ricordo quante volte. Ricordo che cercava di rialzarsi, poi non ho più memoria. L’ho strangolata io di certo, ma non ricordo”.