La fidanzata di Rovazzi aggredita e rapinata in pieno centro a Milano

“Sto ancora tremando”: a raccontarlo è Karen Kokeshi, la fidanzata di Fabio Rovazzi, che, nella serata di martedì 31 maggio, è stata aggredita e rapinata in pieno centro a Milano.

“Venti minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredita” ha scritto l’influencer e youtuber 27enne sul suo profilo Instagram.

“Mi hanno lanciata sul marciapiede e strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi). Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando” ha scritto ancora Karen, mostrando i lividi e le escoriazioni alle gambe.

Pochi giorni fa, sempre nel centro di Milano, una commessa di un negozio situato in corso Buenos Aires era stata aggredita e malmenata da un ladro, che aveva tentato di rubare dei vestiti all’interno del locale. Il malvivente, dopo una fuga iniziale, è stato poi rintracciato dalla polizia e arrestato con l’accusa di rapina impropria.