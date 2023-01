Juventus, il neopresidente Ferrero parla alla squadra: “Compatti di fronte all’ingiustizia“

Una “ingiustizia”. Così il neo presidente della Juventus Gianluca Ferrero e il nuovo ad Maurizio Scanavino hanno definito la maxi-penalizzazione di 15 punti decisa ieri dalla giustizia sportiva, durante un incontro con la squadra alla Continassa.

“Noi difenderemo il club nelle sedi opportune sedi e voi sul campo facendo punti. Oggi, più che mai, voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo”, hanno detto i nuovi vertici del club bianconero durante un discorso durato una decina di minuti, in cui hanno invitato i giocatori a “essere compatti”, “di fronte all’ingiustizia” e “fare ognuno il proprio mestiere”.

In precedenza era stato l’allenatore Massimiliano Allegri a parlare nella conferenza stampa dedicata alla partita di domani contro l’Atalanta. “Non cambia nulla, se domani vinciamo andiamo al settimo posto e dovremo cercare di girare a 25 punti”, aveva detto il tecnico. “Le vicende giudiziarie riguardano la società ed è stato annunciato che si farà ricorso, Noi pensiamo al campo e nel ritorno proveremo a scalare le posizioni piano piano”.

“La Juventus è come un drago a sette teste. Gliene tagli una e ne spunta un’altra. Non molla mai. E la sua forza è nell’ambiente”, ha affermato il capitano bianconero, Leonardo Bonucci, in un post su Instagram.