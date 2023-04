La telefonata e la lunga camminata in albergo: gli ultimi istanti di vita di Julia Ituma ripresi in un video

Gli ultimi istanti di vita di Julia Ituma ripresi in un video

Un video dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo di Istanbul riprende gli ultimi istanti di vita di Julia Ituma, la pallavolista 18enne trovata senza vita davanti all’hotel dove la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, soggiornava dopo un match di Champions League.

Nel filmato, diffuso dal quotidiano turco Hurryet e al vaglio degli inquirenti, che continuano a ipotizzare la pista del gesto volontario, si vede la giocatrice camminare a lungo nel corridoio dell’albergo, davanti alla sua camera.

La 18enne, poi, si siede proprio davanti alla porta della sua stanza e rimane a lungo con la testa tra le ginocchia, prima di rialzarsi, dare un’ultima occhiata al cellulare e fare rientro in camera.

Secondo quanto ricostruito, Julia Ituma è rimasta per circa un’ora fuori dalla sua stanza e avrebbe fatto una lunga telefonata. Il cellulare è stato sequestrano dagli investigatori proprio per capire con chi ha parlato la 18enne.

Quello che è successo dopo rimane un mistero. La sua compagna di stanza, Julia Varela, ha raccontato: “Quando è venuta in camera abbiamo chiacchierato fino all’una e mezza circa. Poi sono andata a letto e mi sono addormentata e quindi non so cosa sia successo dopo. Il personale dell’hotel mi ha chiamato verso le 5. È così che ho saputo che era caduta dalla finestra, perché non mi ero accorta di nulla”.