Julia Ituma, morta in Turchia la 18enne pallavolista dell’Igor Novara: è precipitata dalla finestra dell’hotel

Restano ancora tutte da chiarire le circostanze intorno alla morte di Julia Ituma, 18enne pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara e delle nazionali giovanili italiane. Ieri sera con la sua squadra ha giocato ieri la semifinale di ritorno di Champions League a Istanbul contro l’Eczacibasi, persa per 3-0.

Questa mattina il suo corpo è stato ritrovato all’alba davanti all’albergo in cui la squadra soggiornava in attesa di tornare in Italia nel pomeriggio. La polizia turca sta indagando sulla sua morte, al momento non si esclude la possibilità di un gesto volontario. Ituma è nata a Milano nel 2004 da genitori nigeriani, dopo tre anni nel Club Italia – formazione federale che gioca nel campionato di serie A2 con una selezione dei migliori talenti azzurri – è approdata a Novara.

Aveva cominciato a giocare a pallavolo a 11 anni, la scorsa estate con la Nazionale Under 19 ha vinto un oro europeo ed è stata incoronata miglior giocatrice del torneo. Con l’Under 21 si è laureata vicecampione del mondo nel 2021.

(notizia in aggiornamento)