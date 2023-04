“Addio”: il messaggio di Julia Ituma sul gruppo WhatsApp di squadra prima di cadere dalla finestra

Sembra sempre più probabile che quello di Julia Ituma sia stato un gesto volontario: la 18enne pallavolista dell’Igor Novara si sarebbe suicidata la scorsa notte lanciandosi dalla finestra dell’hotel dove alloggiava la squadra, impegnata a Istanbul in una partita di Champions League. Secondo quanto riferiscono i media turchi, l’atleta avrebbe scritto un messaggio di “addio” sul gruppo WhatsApp delle compagne di squadra prima di lanciarsi dal sesto piano.

Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo mostra la giovane in apparente stato di confusione e disperazione, mentre si siede a terra con la testa tra le gambe e controlla il cellulare. Prima aveva avuto una telefonata con un amico di scuola, secondo il quotidiano turco Hurriyet i due avrebbero litigato. Non c’è conferma del fatto che fossero fidanzati. Dopo aver attaccato, il ragazzo avrebbe contattato Lucia Varela, compagna di stanza di Ituma, spiegandole cosa fosse successo e chiedendo se la ragazza stesse bene. Varela ha detto di aver parlato con la compagna fino all’una di notte per poi addormentarsi.

A quel punto Ituma avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciata nel vuoto. Una ricostruzione cui la madre della ragazza si rifiuta di credere: è arrivata nell’hotel di Istanbul accompagnata dalla sorella, è stata accolta dalla console italiana e dai due componenti del club rimasti in Turchia: oggi entrambe saranno accompagnate all’Istituto di medicina legale dove si trova la salma di Julia. La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare che si disputeranno nel weekend. Il Chieri, prossimo avversario dell’Igor Novara, si è detto disponibile a rinviare la partita che sarebbe in calendario domenica.