Giallo sulla morte di Julia Ituma: ha parlato al telefono con qualcuno poche ore prima di morire

I giornali turchi ne sono convinti: “Julia Ituma si è suicidata”. Il corpo della 18enne pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara e delle nazionali giovanili italiane è stato trovato davanti all’hotel in cui alloggiava la squadra, impegnata due giorni fa in un match di Champions League a Istanbul. Un video mostra i suoi ultimi istanti di vita: è stato registrato intorno a mezzanotte dalle telecamere interne di sorveglianza dell’albergo.

Nel filmato, diffuso dal quotidiano turco Hurryet e al vaglio degli inquirenti, che continuano a ipotizzare la pista del gesto volontario, si vede la giocatrice camminare a lungo nel corridoio dell’albergo, davanti alla sua camera. A un certo punto la giovane si accascia contro un muro e rimane in quella posizione a lungo, con la testa raccolta tra le gambe. Poi dà un’ultima occhiata allo schermo dello smartphone e rientra in camera varcando la porta, dalla quale non uscirà mai più: poco dopo cadrà dalla finestra, posta al sesto piano, morendo sul colpo. In camera con lei c’era Lucia Varela Gomez, compagna di squadra che ha rivelato di averle parlato fino a mezzanotte e mezza, per poi addormentarsi. Non si sarebbe accorta di nulla.

Oltre alla sua testimonianza, informazioni importanti potrebbero arrivare dallo smartphone di Ituma, posto sotto sequestro. Nel filmato girato dalla telecamera di sicurezza si vede l’atleta lasciare la stanza alle 22,30 per parlare al telefono. Si indaga sul destinatario di quella chiamata, e sul contenuto. “È una questione intima sua, deve aver avuto telefonate importanti e non sappiamo con chi. Devono averle procurato questo disagio”, ha detto Donato Saltini, agente dell’atleta.