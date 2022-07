La moglie di Jovanotti respinta dalla sicurezza al concerto del marito: “Ma sono la moglie di Lorenzo”

Al “Jova Beach Party” di Marina di Ravenna, la moglie di Jovanotti, Francesca Valiani, è stata respinta da un uomo della sicurezza, che non l’avevano riconosciuta, mentre cercava di salire sul palco. La donna ha casualmente immortalato la scena sul suo profilo Instagram perché è stata bloccata proprio mentre stava riprendendo il backstage dello show e il video è diventato virale sui social. Nel filmato si vede il bodyguard avvicinarsi a Valiani e chiederle di farsi da parte: “Signora”, le dice la sicurezza mentre lei continua a salire la pedana che porta al palco. “Ma sono la moglie di Lorenzo”, risponde Valiani. Un uomo dello staff l’ha poi supportata, confermando la sua identità. Il bodyguard l’ha così lasciata passare, lei solo in seguito si è accorta di non avere il pass al collo.