Ultimo aggiornamento ore 12:00
Cronaca

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina

L'incidente è avvenuto nel Comasco, a pochi minuti dal centro di allenamento della squadra nerazzurra

di Niccolò Di Francesco
Tragedia nel Comasco dove un anziano in carrozzina è stato investito da un’automobile alla cui guida c’era il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. L’uomo, un pensionato di 81 anni, si trovava sulla sua carrozzina elettrica in via Bergamo, a Fenegrò, quando è stato travolto dalla vettura del calciatore. Nell’impatto, l’81enne ha riportato diversi traumi e ferite gravissime: nonostante l’arrivo di un elicottero del 118 per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso, ma sotto shock, Martinez che si è subito fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe aver avuto un malore a causa del quale potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo guidato dal portiere spagnolo di 27 anni. L’incidente è avvenuto a pochi minuti da Appiano Gentile, il centro di allenamento dell’Inter, dove il calciatore si stava recando in vista della partita contro la Fiorentina. La società nerazzurra ha deciso di annullare la conferenza stampa con l’allenatore Christian Chivu, prevista per le 14 di martedì 28 ottobre.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca