Istat: “Sono 280mila i ragazzi che hanno diritto allo ius scholae”

Considerando i requisiti previsti dalla proposta per lo ius scholae, la platea di aventi diritto è stimabile in circa 280mila ragazzi. Risiede in Lombardia oltre il 25% dei potenzialmente interessati alla variazione della legge. E’ quanto rileva l’Istat nel rapporto annuale 2022. Scoprendo che non sono quasi per nulla diversi dai loro compagni di scuola italiani: 4 su 5 anzi dichiarando di pensare e sognare in italiano. Tra le aspirazioni, quella di andare a vivere negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o in Germania.

Gli studenti con background migratorio (stranieri + italiani per acquisizione della cittadinanza) iscritti nelle scuole italiane nell’anno scolastico 2019/2020 superano il milione. Gli alunni con cittadinanza acquisita sono circa 264mila e rappresentano il 3% degli alunni nelle scuole primarie, il 3,6% nelle scuole secondarie di primo grado e il 3,5% di quelle secondarie di secondo grado.

A proposito di ius scholae, la Lega ha fatto sapere che “farà tutto il possibile” per bloccare le proposte di legge, qualora arrivassero alla discussione dell’Aula, ha affermato il capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari, confermando la decisione di procedere con l’ostruzionismo parlamentare.”La Lega si metterà giustamente di traverso con tutti i mezzi possibili”, ha assicurato anche il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il quale, dal suo ruolo, ha tenuto a precisare che su ius scholae e cannabis “il governo non c’entra niente, ma sono iniziative di partito su cui siamo legittimamente e fermamente contari”. “Bisogna distinguere dove sta l’iniziativa e la responsabilità”, ha aggiunto.