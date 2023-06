Investe la madre mentre fa retromarcia con il furgone e la uccide

Ha investito la madre facendo retromarcia con il suo furgone. Ieri sera, 16 giugno, la tragedia che si è consumata ad Arsego, nel Padovano. Santa Bedin, 82 anni il prossimo 3 novembre, è stata investita dal furgone condotto dal figlio Mariano Zantomio, 52 anni. Poco dopo le 19 l’uomo ha inconsapevolmente travolto l’anziana madre con il mezzo con cui trasporta frutta e verdura nei mercati della zona.

Nessun dubbio sul fatto che sia trattato di una tragedia: l’uomo stava uscendo dal passo carraio quando è stato fermato da un vicino, che l’ha avvisato della presenza del corpo della madre a terra, alcuni metri più indietro. Il 52enne ha parcheggiato il veicolo in strada ed è corso a verificare l’accaduto, rendendosi conto della drammatica realtà.

L’uomo avrebbe trascinato per un tratto la madre, fino a che il vicino non lo ha avvertito del tragico incidente. Immediato l’intervento dei sanitari: al medico del Suem non è restato altro che constatare la morte per un gravissimo trauma cranico. Il figlio della vittima, profondamente scosso dalla tragedia, sarebbe stato colto da un malore.

Madre e figlio erano infatti legatissimi. Il padre era morto qualche anno fa. “Tutte le mattine – dicono i vicini al Gazzettino – Mariano portava a casa la colazione all’amata madre quando tornava dal mercato ortofrutticolo di Padova. É commovente e tristissimo pensare quanto il figlio volesse bene alla mamma: sempre Mariano andava a prendere caffè e brioche alla pasticceria Marisa, poco distante da casa, per stare insieme e condividere l’inizio della giornata. I due si volevano un mondo di bene – assicura chi li conosce da sempre – e non possiamo nemmeno immaginare il dramma nel dramma vissuto da Mariano per quello che è successo. Speriamo che Dio Padre consoli questa famiglia distrutta dalla tragedia, in particolare Mariano”.