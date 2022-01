Insulti a David Sassoli dopo la morte, denunciato noto attivista No Vax

La polizia postale ha denunciato un noto attivista no vax, che sul suo canale Telegram aveva definito la morte di David Sassoli “una buonissima notizia”. L’uomo, un 40enne della provincia di Napoli, è attualmente ricoverato in ospedale, dopo aver riferito agli iscritti al suo canale di avere avuto febbre alta da oltre due settimane e una tosse continua che gli “impedisce anche di parlare”.

“Oggi abbiamo avuto una buonissima notizia, vi prego di non chiamarmi cinico, è deceduto David Sassoli”, aveva detto in un messaggio vocale pubblicato sul canale “Ugo Fuoco – Stop Dittatura”, in cui aveva definito Sassoli “mr ‘il green pass non è discriminatorio’”, sostenendo le tesi complottiste sulla morte del presidente del parlamento europeo, che da tempo soffriva di una malattia al sistema immunitario. “Se il karma, il destino, Dio, chiamatelo come volete fa o fanno il proprio corso, noi ci auguriamo davvero che si portino oltre a David Sassoli anche qualcun altro”, aveva aggiunto tramite l’account “Ugo Fuoco” il 40enne, già denunciato in passato per aver violato la quarantena e finito al centro di alcune indagini per incitamento alla violazione delle norme anti-Covid.

Ieri Fuoco ha pubblicato su Facebook una foto che lo mostra in un letto d’ospedale con la maschera d’ossigeno. “Non sono morto (ancora)”, ha scritto nel post. “Non era mia intenzione pubblicare nulla ma ne sto sentendo di ogni”.