Madre, padre e figlia morti, altri due piccoli in gravissimi condizioni. È drammatico il bilancio di un incidente automobilistico causato dal maltempo e dalla forte velocità avvenuto sabato sera sulla Tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Rozzano. Un’intera famiglia distrutta. A causa di un doppio impatto hanno perso la vita una donna di 39 anni, morta sul colpo, sua figlia di 12 anni, trasportata in ospedale al San Paolo in gravissime condizioni e deceduta all’arrivo in Pronto soccorso e il padre 41enne. Gli altri due figli di 10 e 16 anni, ancora vivi, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

L’incidente è avvenuto ieri sera, 5 dicembre, intorno alle 20.15 poco dopo lo svincolo di Ponte Sesto (sul tratto ss35-innesto A7). Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia – di origini ecuadoriane e residente a Milano nel quartiere Giambellino – viaggiava regolarmente a bordo di una Honda Jazz. La loro auto è stata tamponata da una Bmw che viaggiava a forte velocità, facendo perdere al padre che era al volante il controllo del mezzo.

A quel punto la Honda Jazz si è fermata sulla carreggiata con il lato destro esposto al verso di provenienza delle altre macchine: poco dopo purtroppo è arrivata una terza auto, guidata da una donna, che ha centrato il veicolo delle vittime proprio sul lato destro, spingendolo a oltre una decina di metri di distanza dal punto del primo impatto. Il figlio più piccolo, dopo essere stato intubato sul posto, è stato portato al Papa Giovanni di Bergamo, il fratello al Policlinico. Tra i feriti c’è anche il conducente della Bmw che sarebbe il responsabile del primo impatto. La Polizia Stradale è subito giunta sul luogo dell’incidente per effettuare i primi rilievi. I vigili del fuoco del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere per permettere i soccorsi ai genitori e ai figli all’interno dell’abitacolo.

