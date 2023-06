Incidente Roma: “Gli youtuber non hanno chiamato i soccorsi”

Gli youtuber a bordo del suv Lamborghini che si è scontrato con la Smart a Casal Palocco, a Roma, non avrebbero chiamato i soccorsi subito dopo l’incidente in cui è morto il piccolo Manuel: lo rivela il Corriere della Sera, secondo cui i giovani non avrebbero effettuato telefonante nonostante Elena Uccello fosse bloccata nell’auto insieme ai suoi due figli.

Una versione, però, che non collima con quella fornita dal legale di Matteo Di Pietro, il giovane che era al volante del suv, il quale ha dichiarato che il suo assistito si è immediatamente attivato per aiutare i passeggeri della Smart.

Saranno le indagini a sciogliere i tanti dubbi sulla vicenda: allo stato attuale, infatti, non è ancora chiaro cosa abbia provocato il drammatico incidente né a quanto viaggiasse effettivamente il suv Lamborghini affittato dagli youtuber per una challenge.

Intanto, la famiglia di Matteo Di Pietro, che non si sarebbe mosso da Roma secondo quanto afferma il suo avvocato, ha dichiarato attraverso una nota: “Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una famiglia che ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati e distrutti per quanto accaduto. Non ci daremo mai pace”.