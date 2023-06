Incidente Roma, la famiglia di Matteo Di Pietro: “Noi in silenzio per rispetto al dolore di chi ha perso un figlio”

Incidente Roma, la famiglia di Matteo Di Pietro: “Noi in silenzio per rispetto”

Mentre continuano le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente avvenuto a Roma il 14 giugno scorso, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, la famiglia di Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv Lamorghini che si è scontrato con la Smart su cui viaggiava il piccolo, rompe il silenzio per chiarire come mai finora non sono state rilasciate dichiarazioni sulla vicenda.

“Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una famiglia che ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati e distrutti per quanto accaduto. Non ci daremo mai pace” fanno sapere i familiari del giovane attraverso una nota diffusa dai legali.

Intanto, proprio il legale di Matteo Di Pietro ha smentito che il suo assistito in questo momento si trovi all’estero, così come era emerso da alcune indiscrezioni giornalistiche nelle ultime ore.

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 giugno, nel frattempo, a Casal Palocco si sono svolti in forma privata i funerali del piccolo Manuel, il bambino di 5 anni che ha perso la vita nel tragico incidente.

Domenica prossima, invece, ci sarà una fiaccolata in ricordo del bambino che partirà proprio dalla via in cui si è verificato il drammatico incidente.