I due cugini cresciuti insieme, il calciatore e il compleanno: chi sono i cinque amici morti nell’incidente di Roma

La più giovane aveva appena compiuto 17 anni, il più grande doveva ancora compiere 22 anni. Le cinque vittime del tragico incidente avvenuto stanotte a Tor Lupara erano forse uscite per festeggiare il compleanno di Flavia Troisi, che ricorreva ieri.

Quando l’auto si è ribaltata, nello stesso punto in cui altri cinque ragazzi erano già morti 16 anni fa, erano in sei nella 500 bianca. Alla guida si trovava il 21enne Valerio Di Paolo, di Tor Lupara, figlio dell’intestataria della macchina. Avevano 21 anni anche Alessio Guerrieri, giovane calciatore, e i due cugini Simone Ramazzotti e Alessio Guerrieri. I due erano legati da un rapporto molto stretto, come dimostra l’album dal titolo “Cousinhood” che Alessio aveva messo tra le storie in evidenza su Instagram. Oltre a loro è morta sul colpo anche Flavia, mentre la 18enne Giulia Sclavo si è spenta all’alba al policlinico Umberto I di Roma. In condizoni gravissime il 22enne Leonardo Chiapparelli, anche lui appassionato di calcio, ricoverato all’ospedale Sant’Andrea.

Nello stesso punto sulla via Nomentana, nel 2007 avevano già perso la vita cinque ragazzi, come ricorda una targa posta dopo la rotonda.